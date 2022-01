Serena Rossi, perché non si sposa più: la confessione di Davide Devenuto (Di giovedì 20 gennaio 2022) È ufficiale: Davide Devenuto non sposa più Serena Rossi. Lo conferma lui stesso nell’ultima intervista rilasciata alla rivista Intimità. Una piccola doccia fredda per tutti i fan della coppia, arrivata inaspettatamente proprio nei giorni in cui la Rossi è in onda su Rai Uno con La sposa, una fiction che si sta rivelando un incredibile successo di pubblico. Una rottura in vista? Se pensate a una crisi che imperversa, beh, dovrete ricredervi. La storia d’amore di Serena Rossi e Davide Devenuto Davide Devenuto e Serena Rossi sono inseparabili dai tempi in cui si sono conosciuti e innamorati sul set di Un posto al sole, serie che li ha ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 gennaio 2022) È ufficiale:nonpiù. Lo conferma lui stesso nell’ultima intervista rilasciata alla rivista Intimità. Una piccola doccia fredda per tutti i fan della coppia, arrivata inaspettatamente proprio nei giorni in cui laè in onda su Rai Uno con La, una fiction che si sta rivelando un incredibile successo di pubblico. Una rottura in vista? Se pensate a una crisi che imperversa, beh, dovrete ricredervi. La storia d’amore disono inseparabili dai tempi in cui si sono conosciuti e innamorati sul set di Un posto al sole, serie che li ha ...

Advertising

gossipblogit : Davide Devenuto non sposa più Serena Rossi: “Mi sentirei a disagio” - infoitcultura : Davide Devenuto: “Perché non sposo più Serena Rossi” - infoitcultura : Davide Devenuto: 'Ecco perché non sposo Serena Rossi' - infoitcultura : Rai: confessione shock di Davide Devenuto. Tutta la verità su Serena Rossi. Ecco di cosa si tratta - infoitcultura : Davide Detenuti: 'Io e Serena Rossi non ci sposiamo più, ma c'è un motivo' -