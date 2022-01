Rudy Zerbi, il dolore è grande: impossibile trattenere le lacrime (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rudy Zerbi non si rassegna, quel dolore è ancora presente nella sua vita e il ricordo fa davvero ancora molto male: impossibile non commuoversi. Certamente è uno dei personaggi maggiormente conosciuti del mondo dello spettacolo grazie al suo ruolo ad Amici di Maria De Filippi su Canale Cinque che da anni ricopre anche con molta Leggi su youmovies (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non si rassegna, quelè ancora presente nella sua vita e il ricordo fa davvero ancora molto male:non commuoversi. Certamente è uno dei personaggi maggiormente conosciuti del mondo dello spettacolo grazie al suo ruolo ad Amici di Maria De Filippi su Canale Cinque che da anni ricopre anche con molta

Advertising

AmiciUfficiale : Dopo l'incontro con il prof Rudy Zerbi, Alex si sfoga in casetta con alcuni dei suoi compagni… #Amici21 - trash_italiano : Rudy Zerbi che in questo programma non può mandare in sfida nessuno: #cepostaperte - AmiciUfficiale : Dopo il collegamento con il prof Rudy Zerbi, Albe ha un crollo emotivo e si sfoga con Serena! #Amici21 - 91lstv : rudy zerbi passerò il resto della mattinata e giornata a piangere per colpa, sappilo - trimonaz : @belottiano mi accompagna rudy zerbi ?? -