Roma, scende dall'auto e viene falciato da un'altra vettura: 74enne morto sul colpo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Terribile incidente ieri sera a Roma, in via Tiberina, dove, poco prima delle 18:00, un uomo è stato falciato dopo essere sceso dalla sua auto. E' successo all'altezza del civico 391, in direzione centro città, in zona Borgo Sant'Isidoro. A perdere la vita un uomo di 74 anni. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale XV Gruppo Cassia. scende dall'auto e viene falciato da una Jeep: morto 74enne Da quanto risulta dai primi rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia Locale, il 74enne era appena sceso dalla sua auto, trovandosi dunque in quell'istante a bordo strada. Proprio in quel momento un'auto, una Jeep Renegade condotta da un uomo di 78 anni, per cause in corso di approfondimento ha colpito il ...

