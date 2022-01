Napoli, Insigne recupera, dovrebbe esserci contro la Salernitana (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buone notizie per mister Spalletti dalla seduta mattutina di allenamento del Napoli. Secondo quanto riportato dalla società il capitano Lorenzo Insigne avrebbe svolto l’intera sessione con il gruppo. Questo dovrebbe significare che l’attaccante abbia completamente recuperato dall’infortunio rimediato contro la Samdpria e dovrebbe essere a disposizione di Spalletti per il match di domenica contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. Presente sul terreno di allenamento anche Ospina che ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buone notizie per mister Spalletti dalla seduta mattutina di allenamento del. Secondo quanto riportato dalla società il capitano Lorenzoavrebbe svolto l’intera sessione con il gruppo. Questosignificare che l’attaccante abbia completamenteto dall’infortunio rimediatola Samdpria eessere a disposizione di Spalletti per il match di domenicalain programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. Presente sul terreno di allenamento anche Ospina che ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. L'articolo ilsta.

