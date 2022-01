Ludovico Einaudi | «Un gesto poetico dentro il respiro nascosto di una canzone»

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono musiche alla ricerca di un’immagine, e la cosa di per sé non ci sorprende, conoscendo la familiarità dicon la sintassi cinematografica. Ma in Underwater, suo ultimo lavoro discografico, tale qualità risulta in qualche modo accentuata attraverso funzioni semantiche già in uso presso i compositori romantici e simbolisti. Lo dicono titoli come Natural Light, Indian Yellow, Luminous. Una o due parole sufficienti a connotare il testo musicale e suggerirne un completamento visivo, «una possibile chiave di lettura, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ludovico Einaudi è in giro per presentare l'ultimo album, in uscita per Decca, ed è pronto per una nuova tournée che parte da Alba il 5 e 6 febbraio per poi toccare, tra le prime date, Firenze e Roma. Ludovico Einaudi ha scelto la città di Alba per il debutto del tour mondiale "Underwater", il primo album in solo pianoforte degli ultimi venti anni. Le prime date in assoluto sono sabato 5 febbraio 2022...