Lo sfogo di Alessia Macari, mamma ma positiva a poche ore dal parto (Di giovedì 20 gennaio 2022) A poche ore dall'annuncio della nascita della piccola Nevaeh, la neo mamma Alessia Macari svela un retroscena di grande sofferenza. L'ex... Leggi su europa.today (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aore dall'annuncio della nascita della piccola Nevaeh, la neosvela un retroscena di grande sofferenza. L'ex...

Advertising

fine_HS_line : io che mi sfogo con alessia per informatica?? - Alessia_19_09 : RT @Arassck: -Non riesco a trattenermi,voglio baciarlo. Ecco che lei non si riesce più a trattenere e dà sfogo ai suoi sentimenti repressi… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Alessia Alessia Macari, lo sfogo: “Sono stata costretta a partorire da sola” Notizie.it Alessia Macari costretta a partorire da sola: “La bambina portata in un altro reparto” Alessia Macari e Oliver Kragl sono ufficialmente diventati genitori per la prima volta della piccola Neveah, nata pochissime settimane fa in un momento ...

La sofferenza di Alessia Macari che confida la verità sul parto. Le lacrime del marito Alessia Macari è diventata mamma il 14 gennaio, adesso sta bene, è felice con la sua piccolina ma solo ieri è riuscita a fare l’annuncio più bello della sua vita, del parto, della nascita di sua figli ...

Alessia Macari e Oliver Kragl sono ufficialmente diventati genitori per la prima volta della piccola Neveah, nata pochissime settimane fa in un momento ...Alessia Macari è diventata mamma il 14 gennaio, adesso sta bene, è felice con la sua piccolina ma solo ieri è riuscita a fare l’annuncio più bello della sua vita, del parto, della nascita di sua figli ...