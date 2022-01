Infermieri di giorno, drag queen di notte: le Sorelle Pompadur approdano a Pomeriggio 5 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Infermieri di giorno, drag queen di notte: è questa la vita di Daniel e Domenico, due gemelli pugliesi conosciuti nel mondo LGBT+ col nome d’arte di Sorelle Pompadur. Ieri Pomeriggio Barbara d’Urso li ha ospitate a Pomeriggio 5 dando loro l’opportunità di raccontarsi. “Noi non facciamo qualcosa di strano, anzi: il nostro personaggio artistico lo portiamo anche nel nostro lavoro. L’allegria e la spensieratezza dei nostri personaggi le portiamo anche ai nostri pazienti, di cui ne hanno molto bisogno. Facciamo gli Infermieri: io opero in una RSA con pazienti affetti da Alzheimer e psichiatrici, mio fratello in un hospice per malati oncologici terminali e malattie degenerative”. Le Sorelle ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 gennaio 2022)didi: è questa la vita di Daniel e Domenico, due gemelli pugliesi conosciuti nel mondo LGBT+ col nome d’arte di. IeriBarbara d’Urso li ha ospitate a5 dando loro l’opportunità di raccontarsi. “Noi non facciamo qualcosa di strano, anzi: il nostro personaggio artistico lo portiamo anche nel nostro lavoro. L’allegria e la spensieratezza dei nostri personaggi le portiamo anche ai nostri pazienti, di cui ne hanno molto bisogno. Facciamo gli: io opero in una RSA con pazienti affetti da Alzheimer e psichiatrici, mio fratello in un hospice per malati oncologici terminali e malattie degenerative”. Le...

