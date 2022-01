Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e i dubbi su Alex Belli “ci sono cose che non mi tornano” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge ha manifestato a Davide Silvestri i suoi dubbi sul comportamento di Alex Belli. Soleil Sorge ha rivelato di nutrire dei dubbi sul comportamento di Alex Belli: all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è confidata con Davide Silvestri a cui ha rivelato di essere stanca della situazione che si è creata tra lei, l'attore e la moglie Delia Duran. Il Grande Fratello Vip 6 finirà il prossimo 14 marzo ma la telenovela che vede coinvolti 3 protagonisti del reality ancora non ha fissato la data dell'ultima puntata. Chi segue il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella casa delVip 6ha manifestato a Davide Silvestri i suoisul comportamento diha rivelato di nutrire deisul comportamento di: all'interno della casa delVip 6, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è confidata con Davide Silvestri a cui ha rivelato di essere stanca della situazione che si è creata tra lei, l'attore e la moglie Delia Duran. IlVip 6 finirà il prossimo 14 marzo ma la telenovela che vede coinvolti 3 protagonisti del reality ancora non ha fissato la data dell'ultima puntata. Chi segue il ...

