Genoa, Blessin: "Voglio una squadra grintosa e aggressiva" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Primo allenamento per Alexander Blessin, chiamato sulla panchina del Genoa per tentare di migliorare la penultima posizione in classifica ed evitare la retrocessione. "È un momento in cui non abbiamo nulla da perdere, possiamo rimontare con il gioco ma soprattutto con la giusta mentalità. Voglio un Genoa che sia 'cattivo' in ogni partita, che in campo metta tutta la sua grinta, che sia aggressivo. Il mio è un calcio di velocità, pressing e ragionamento" ha detto il tecnico tedesco ai canali ufficiali del club a due giorni dall'esordio sabato contro l'Udinese. L'arrivo al Genoa, per Blessin significa "essere in un grande club, con tradizione e che ha vinto nove scudetti, che ha con tifosi fedeli. E in questo momento abbiamo bisogno di loro e di tutte le componenti del club.

