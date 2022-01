Gatti, la Juve fa sul serio. E il Torino attende il Milan… (Di giovedì 20 gennaio 2022) Federico Gatti può accendere l’ultima settimana di mercato: la Juve fa sul serio, ma il Torino attende il Milan per sbloccare l’affare Arrivato in sordina nel calcio che conta, adesso Federico Gatti non vuole più fermarsi. Dopo una prima parte di stagione strepitosa al Frosinone, l’ex Pro Patria è finito nel mirino delle big italiane. E già in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Federicopuò accendere l’ultima settimana di mercato: lafa sul, ma ilil Milan per sbloccare l’affare Arrivato in sordina nel calcio che conta, adesso Federiconon vuole più fermarsi. Dopo una prima parte di stagione strepitosa al Frosinone, l’ex Pro Patria è finito nel mirino delle big italiane. E già in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

