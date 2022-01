E' morto l' attore Camillo Milli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - L', 91 anni, èoggi a Genova, dove viveva da anni. A darne notizia, la famiglia., nato a Milano l'1 agosto 1929, aveva debuttato sul grande schermo nel 1955 con "Ragazze d'oggi" di Luigi Zampa. E' stato uno dei protagonisti della commedia italiana degli anni '80, lavorando tra gli altri con Mario Monicelli nel "Il marchese del Grillo" e con Neri Parenti in "Fantozzi contro tutti". Tra le altre pellicole, anche "Il caso Mattei di Francesco Rosi e "Habemus Papam" di Nanni Moretti. Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del Covid.

Ma Camillo Migliori, in arte Milli, è stato un attore poliedrico e impegnato, dal teatro alla televisione. L'artista milanese è morto oggi a Genova all'età di 92 anni. ADDIO A CAMILLO MILLI, "BORLOTTI ...La sua lunga carriera ha avuto inizio con il debutto a teatro nel 1951, poi ha recitato in tanti film tra cui Il marchese del Grillo e Fantozzi contro tutti In particolare Camillo Milli resterà nei ri ...