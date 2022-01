Droga: crack e cocaina in casa, arrestati dai Carabinieri (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Avevano cercato di proteggersi dalle forze dell’ordine installando telecamere intorno al loro condominio due spacciatori di Droga arrestati dai Carabinieri a Caivano (Napoli). Carmine Di Martino, 36 anni, e Pietro Paolo Grassia, 26, sono stati sorpresi dai militari in una abitazione del rione Iacp. All’arrivo dei Carabinieri i due hanno lanciato dalla finestre alcune dosi di Droga, che sono state però raccolte dai militari appostati all’ esterno. Nell’ abitazione sono state sequestrate 63 dosi di crack e una busta contenente 156 grammi di cocaina, oltre a circa 200 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Le telecamere di videosorveglianza sono state smantellate. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Avevano cercato di proteggersi dalle forze dell’ordine installando telecamere intorno al loro condominio due spacciatori didaia Caivano (Napoli). Carmine Di Martino, 36 anni, e Pietro Paolo Grassia, 26, sono stati sorpresi dai militari in una abitazione del rione Iacp. All’arrivo deii due hanno lanciato dalla finestre alcune dosi di, che sono state però raccolte dai militari appostati all’ esterno. Nell’ abitazione sono state sequestrate 63 dosi die una busta contenente 156 grammi di, oltre a circa 200 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Le telecamere di videosorveglianza sono state smantellate. L'articolo proviene ...

Advertising

SkyTG24 : Caivano, avevano crack e cocaina in casa: arrestati dai carabinieri - anteprima24 : ** #Droga: crack e cocaina in casa, arrestati dai #Carabinieri ** - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Caivano, avevano crack e cocaina in casa: arrestati dai carabinieri - GFucci58 : RT @SkyTG24: Caivano, avevano crack e cocaina in casa: arrestati dai carabinieri - jacques_jj6592 : RT @SkyTG24: Caivano, avevano crack e cocaina in casa: arrestati dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Droga crack Pagani, Coca, crack e sesso: gli affari di "zi Catello" ... con offerta del doppio sballo, sessuale e chimico, a base di crack, con la rivendita dei pallini di droga, in asse con il principale giro di spaccio. Tra oggi e domani il via agli interrogatori ...

Palermo, a Ballarò Cosa Nostra e boss nigeriani sono scesi a patti Vendono eroina e crack ai tossici, mentre i palermitani si occupano della droga della borghesia, la cocaina. Il blitz della squadra mobile che ha portato all'arresto di quattro persone grazie alla ...

Droga: crack e cocaina in casa, arrestati dai Carabinieri Il Giornale di Caivano Crack e cocaina in casa, due arresti a Caivano Avevano cercato di proteggersi dalle forze dell' ordine installando telecamere intorno al loro condominio due spacciatori di droga arrestati dai Carabiniieri a Caivano (Napoli). (ANSA) ...

«Piove» droga dalla finestra ma i due pusher vengono arrestati Inutili le micro-camere installate abusivamente attorno a un condominio nel rione Iacp a Caivano. I carabinieri sono riusciti ad arrivare ...

... con offerta del doppio sballo, sessuale e chimico, a base di, con la rivendita dei pallini di, in asse con il principale giro di spaccio. Tra oggi e domani il via agli interrogatori ...Vendono eroina eai tossici, mentre i palermitani si occupano delladella borghesia, la cocaina. Il blitz della squadra mobile che ha portato all'arresto di quattro persone grazie alla ...Avevano cercato di proteggersi dalle forze dell' ordine installando telecamere intorno al loro condominio due spacciatori di droga arrestati dai Carabiniieri a Caivano (Napoli). (ANSA) ...Inutili le micro-camere installate abusivamente attorno a un condominio nel rione Iacp a Caivano. I carabinieri sono riusciti ad arrivare ...