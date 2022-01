Covid: Fiorini (Lega), 'ok odg dl super green pass su corridoi per settore fiere ' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Evitare nuovi danni ingenti al settore fieristico. Bene l'approvazione del nostro odg al decreto super green pass, a mia prima firma, che impegna il governo a valutare la possibilità di attivare corridoi per consentire anche a operatori nazionali e internazionali vaccinati con vaccini non riconosciuti da Ema di partecipare alle fiere in Italia seguendo protocolli specifici". Così, in una nota, la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive. "Inoltre - continua la deputata - a prevedere ristori per gli organizzatori di fiere ed eventi che dovessero risultare cancellati o fortemente penalizzati da limitazioni all'accesso. Ricordiamo che il sistema fieristico è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Evitare nuovi danni ingenti alfieristico. Bene l'approvazione del nostro odg al decreto, a mia prima firma, che impegna il governo a valutare la possibilità di attivareper consentire anche a operatori nazionali e internazionali vaccinati con vaccini non riconosciuti da Ema di partecipare allein Italia seguendo protocolli specifici". Così, in una nota, la deputata dellaBenedetta, segretario della commissione Attività produttive. "Inoltre - continua la deputata - a prevedere ristori per gli organizzatori died eventi che dovessero risultare cancellati o fortemente penalizzati da limitazioni all'accesso. Ricordiamo che il sistema fieristico è il ...

