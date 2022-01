Conduttrice Rai positiva al Covid: saltata la messa in onda del seguitissimo programma (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Conduttrice Rai è stata positiva al Covid e la programmazione della seguitissima trasmissione di cui è al capo è saltata Un annuncio arrivato dalla stessa Conduttrice in diretta, ieri mercoledì 19 gennaio, è stata proprio Federica Sciarelli a motivare lo slittamento di Chi l’ha visto? di una settimana dalla programmazione. La prima puntata dell’anno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) LaRai è stataale lazione della seguitissima trasmissione di cui è al capo èUn annuncio arrivato dalla stessain diretta, ieri mercoledì 19 gennaio, è stata proprio Federica Sciarelli a motivare lo slittamento di Chi l’ha visto? di una settimana dallazione. La prima puntata dell’anno L'articolo proviene da Inews24.it.

