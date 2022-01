Carabao Cup 2021/2022, Liverpool in finale: Arsenal battuto 2-0 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutto facile per il Liverpool che batte l’Arsenal per 2-0 e si qualifica alla finale di Carabao Cup, in virtù del pareggio nella semifinale di andata ad Anfield Road. All’Emirates Stadium è Diogo Jota a sbloccare il risultato dopo appena 19? di gioco. Arteta schiera Lacazette unica punta ma l’ex Lione non riesce a riscattare una stagione sotto tono. Senza Salah e Mane in Coppa d’Africa, Klopp schiera tutto sommato la formazione titolare. E a decidere il match ci pensa Jota che nella ripresa, al 79?, firma il gol del raddoppio. Nel finale l’Arsenal resta anche in dieci: doppio giallo per Partey e niente tentativo disperato d’assedio. Il Liverpool affronterà il Chelsea in finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tutto facile per ilche batte l’per 2-0 e si qualifica alladiCup, in virtù del pareggio nella semidi andata ad Anfield Road. All’Emirates Stadium è Diogo Jota a sbloccare il risultato dopo appena 19? di gioco. Arteta schiera Lacazette unica punta ma l’ex Lione non riesce a riscattare una stagione sotto tono. Senza Salah e Mane in Coppa d’Africa, Klopp schiera tutto sommato la formazione titolare. E a decidere il match ci pensa Jota che nella ripresa, al 79?, firma il gol del raddoppio. Nell’resta anche in dieci: doppio giallo per Partey e niente tentativo disperato d’assedio. Ilaffronterà il Chelsea in. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Carabao Cup Coppa di Lega: Arsenal - Liverpool LIVE alle 20.45, chi vince va in finale col Chelsea Commenta per primo Primo trofeo della stagione in vista. L' Arsenal di Mikel Arteta e Liverpool di Jurgen Klopp si giocano il posto in finale di Carabao Cup, l a coppa di Lega inglese : nel match delle 20.45 all'Emirates di Londra: nella semifinale di ritorno, si riparte dallo 0 - 0 di Anfield. Chi vince trova il Chelsea di Thomas Tuchel, nell'...

Formazioni ufficiali Arsenal - Liverpool, Carabao Cup 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Arsenal - Liverpool , match valido per il ritorno delle semifinali della Carabao Cup 2021/2022 . Nel match di andata ad Anfield fu pareggio a reti bianche, ma con i Reds nettamente superiori agli avversari. Appuntamento alle ore 20.45. Queste le scelte dei due tecnici. ...

