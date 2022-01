Cambio al vertice di Igt | si dimette Pellicioli | Sala presidente esecutivo e Sadusky ceo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 20 gennaio 2022) International Game Technology ha annunciato oggi che, in data 14 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato alcuni cambiamenti che riguardano il top management e i membri del Consiglio di Amministrazione. Lorenzosirà dalla carica didel Consiglio di Amministrazione di Igt, mantenendo il ruolo di amministratore non. Marco, attuale ceo di Igt, diventeràdel Consiglio stesso. Vincentassumerà la carica di ceo ed Executive Director. Questi cambiamenti saranno efficaci a partire dal 24 gennaio 2022. In un comunicato stampa separato pubblicato oggi, B&D Holding S.p.A., l’azionista di maggioranza di De Agostini, ha annunciato che nel corso ...