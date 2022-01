Berrettini-Alcaraz | Australian Open 2022 | programma | orario | tv | streaming Appuntamento all’alba

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Domani, nell’alba italiana, Matteocalcherà il campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) per affrontare il terzo degli. L’avversario sarà il temibile spagnolo Carlos(testa di serie n.31). Nonostantesia n.7 del seeding è ritenuto da tanti sfavorito. Il tennis messo in mostra danei primi due match affrontati è stato impressionante e ciò fa da contraltare a una forma non eccellente del romano, che si sa viene da un infortunio. Servirà quindi una prestazione di alto profilo a Matteo, ricordando anche quanto accaduto nell’unico precedente tra i due: la sconfitta nei quarti di finale dell’azzurro a Vienna. Un incontro sul cemento austriaco che potrebbe aiutare l’azzurro a preparare al meglio la ...

Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - _AndyM47 : @macho_morandi @emme1908 Alcaraz talento vero, berrettini più un muratore prestato al tennis - macho_morandi : Pronostico berrettini alcaraz? @emme1908 - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: PROGRAMMA DI DOMANI ?????? 2 ???? sulla Rod Laver Arena Si parte dall'1: Azarenka-Svitolina Krejcikova-Ostapenko Alcaraz-B… - arthemidas : RT @angelomangiante: La bellezza di un terzo turno di lusso a Melbourne tra Berrettini-Alcaraz. Il servizio da ko di Matteo vs il diritto… -

Per Matteodomani sarà importantissimo incidere con il servizio e non essere troppo falloso in risposta, ma tanto dipenderà anche dallo stato fisico del numero 1 d'Italia (l'azzurro non ha ancora ...31 - M.7 Dalle 9.00 A. Barty 1 - C. Giorgi 30 K. Khachanov 28 - R. Nadal 6 Margaret Court Arena Dall'1.00 N. Parrizas Diaz - J. Pegula 21 M. Kostyuk - P. Badosa 8 R. Opelka 23 - D.Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 21 gennaio agli Australian Open 2022 con gli orari italiani e i campi di riferimento.Domani, nell'alba italiana, Matteo Berrettini calcherà il campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) per affrontare il terzo degli Australian Open 2022. L'avversario sarà il temibile spagnol ...