Barù corteggia due concorrenti. Le sue scelte spiazzano Valeria e Manila (Di giovedì 20 gennaio 2022) Barù ha davvero corteggiato due concorrenti del GF VIP? A rivelare i dettagli dell’accaduto Delia Duran e Valeria Marini Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù, avrebbe fatto delle avances a due concorrenti del Grande Fratello Vip. A rivelarlo durante una chiacchierata in sauna, Delia Duran e Valeria Marini. Ad esporsi per prima è Valeria che, rivolgendosi a Manila e Delia dichiara: “ma sapete che Barù vuole farsi la storia gay con Giacomo? Me lo ha detto ieri sera. Figurati non ho nulla contro ma il modo in cui me lo ha detto mi ha spiazzata”. A questo punto, Delia si volta verso Manila e le sussurra qualcosa all’orecchio. L’audio viene eluso ma, dalla spiazzante risposta della Miss, si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha davveroto duedel GF VIP? A rivelare i dettagli dell’accaduto Delia Duran eMarini Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte, avrebbe fatto delle avances a duedel Grande Fratello Vip. A rivelarlo durante una chiacchierata in sauna, Delia Duran eMarini. Ad esporsi per prima èche, rivolgendosi ae Delia dichiara: “ma sapete chevuole farsi la storia gay con Giacomo? Me lo ha detto ieri sera. Figurati non ho nulla contro ma il modo in cui me lo ha detto mi ha spiazzata”. A questo punto, Delia si volta versoe le sussurra qualcosa all’orecchio. L’audio viene eluso ma, dalla spiazzante risposta della Miss, si ...

rascaltreatoh : Per ora abbiamo visto Twilight: solo languidi sguardi. Con l'arrivo di Denver passiamo a New Moon: Denver/Jacob cor… - SelmaColella : @vilmapizzorni2 Bhe evidentemente sarai incoerente come loro nella tua vita ecco perché le sostieni,che ti devo dir… - dedrms : Comunque io non sono come una gregopazza che pensa che Barù debba a tutti i costi stare con Jess, se entra Denver e… - spillthethe : RT @luciaD4567: Miriana che dice che Barù corteggia jessica ???? #jeru - F34316 : RT @HESMYLFINELINE: miriana streghetta del mio cuore che ha capito tutto dicendo che barù corteggia jessica MENOMALE CHE CI SEI TU ???? #je… -