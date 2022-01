Australian Open | Jannik Sinner | “Fare break in ogni set mi ha dato fiducia L’importante è giocare in questi stadi”

(Di giovedì 20 gennaio 2022)continua spedito nel suo percorso agli2022, dopo aver regolato in un’ora e 43 minuti di gioco lo statunitense Steve Johnson (numero 104 del ranking ATP) nel suo match del secondo turno del Majoro. L’altoatesino ha concluso con un netto 6-2 6-4 6-3, dando la sensazione di avere sempre il match in totale controllo, sciorinando al meglio tutti i suoi colpi e, di conseguenza, raggiungendo per la prima volta nella sua carriera il terzo turno del torneo di Melbourne, nel quale affronterà il giapponese Taro Daniel, che oggi ha superato nettamente Andy Murray. Al termine dell’incontro il nostro portacolori ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della canonica intervista post-match. “E’ sempre un piacerequi. Su questo campo (la Margaret ...

Jannik Sinner al terzo turno degli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Vittoria netta e convincente per il 20enne di Sesto Pusteria, 11esima testa di serie, ...L'allarme del tennista tedesco agli: "I giocatori non vengono sottoposti a test per il Covid" Tokyo (Giappone) 31/07/2021 - Tennis / Olimpiadi Tokyo 2020 / foto Imago/Image Sport nella foto: Alexander Zverev Anche dopo l'...TENNIS – Alla vigilia di questa sfida molti addetti ai lavori vedevano delle insidie materializzarsi all’orizzonte, ma nel suo match di secondo turno degli Australian Open 2022 Jannik Sinner ...Della sua poesia, del romanticismo dell’erba, del calore della terra, dell’elasticità del cemento. Siamo quelli che si svegliano all’alba per vedere gli Australian Open e che fanno tardi la notte per ...