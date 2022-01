Atalanta, una squadra inglese vuole Zapata! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il mercato in uscita dell’Atalanta è sempre movimentato. I tantissimi gioielli della squadra di Gasperini sono richiestissimi dalle più grandi squadre d’Europa. Da Gosens fino a Malinovskiy, passando da Muriel fino ad arrivare a Duvan Zapata. Proprio sull’attaccante colombiano sembra esserci il forte interesse di una squadra di Premier League. Newcastle Zapata AtalantaSecondo quanto riportato da TuttomercatoWeb la squadra che farebbe follie pur di arrivare ad acquistarlo è il Newcastle. Infatti i Magpies, forti di una disponibilità economica importantissima dopo il cambio di proprietà, sono pronti a mettere sul piatto 20/30 milioni di euro. I nerazzurri ne chiedono 40 ma la trattativa è tutt’altro che conclusa. Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il mercato in uscita dell’è sempre movimentato. I tantissimi gioielli delladi Gasperini sono richiestissimi dalle più grandi squadre d’Europa. Da Gosens fino a Malinovskiy, passando da Muriel fino ad arrivare a Duvan Zapata. Proprio sull’attaccante colombiano sembra esserci il forte interesse di unadi Premier League. Newcastle ZapataSecondo quanto riportato da TuttomercatoWeb lache farebbe follie pur di arrivare ad acquistarlo è il Newcastle. Infatti i Magpies, forti di una disponibilità economica importantissima dopo il cambio di proprietà, sono pronti a mettere sul piatto 20/30 milioni di euro. I nerazzurri ne chiedono 40 ma la trattativa è tutt’altro che conclusa.

