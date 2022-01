Zerbin | «Giuntoli mi ha fatto i complimenti Mi allenavo con Sarri | non dimentico i consigli di Mertens»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alessio, 22 anni, è l’uomo del momento in Serie B. Il calciatore è di proprietà del Napoli, sta facendo molto bene col Frosinone e la Gazzetta oggi lo intervista. Il Napoli potrebbe riportarlo a casa. A Napoli è stato un anno e mezzo: giocava in Primavera e si allenava con. «Un salto che non si può descrivere, sembrava un altro sport. Ed è stato nel Napoli più bello. Micon, Insigne, Callejon… Con loro è più facile, non sbagliano un passaggio, ho imparato tantissimo.una mattina si è fermato a insegnarmi a calciare,che non». Sembra che il Napoli in estate la voglia riportare a casa. «Il direttoremi ha, mi ha telefonato anche dopo ...

non ci rende i rapporti facili come agenti ma sono suo amico da quando giocava a pallone. ...? Il Napoli ha in mano il contratto ma non mi crea tanti vantaggi. Resterà in rosa l'anno ...? Gioca a Frosinone, ha tante presenze, sta facendo bene. Ne volevo parlare conma faccio fatica. Credo che il Napoli abbia interesse a prolungare, sta facendo un ottimo campionato in ...Concludiamo l’annata e poi a fine anno se incrementa il numero di gol e di assist, Zerbin arriva con più sicurezza a Napoli. Queste le sue dichiarazioni sul suo assistito e sulla possibilità di un rie ...Di sicuro tornerà dal prestito a fine stagione, poi vedremo il da farsi'. Valcareggi, ha poi, aggiunto: 'Sono convinto, conoscendo Cristiano Giuntoli, che metterà a segno un grande colpo di mercato pe ...