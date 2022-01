YouTube non produrrà più contenuti originali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi fa da sé fa per tre? Niente affatto. YouTube ha deciso di abbandonare progressivamente la sua produzione di contenuti originali, in favore – ovviamente – dei prodotti video caricati sulla piattaforma da utenti e da creators. La conferma sembra essere arrivata dalle parole di Robert Kyncl (Chief Business Officer di YouTube) che ha affermato che, a poco a poco, YouTube ridurrà l’attività della sezione Originals, quella dedicata – appunto – a produzioni interne. LEGGI ANCHE > Tutte le volte che, su YouTube, viene contestata senza motivo una violazione del copyright YouTube Originals, la rinuncia ai contenuti prodotti in house Significa che tutti gli show che attualmente sono in produzione saranno portati a termine, onorando i contratti e le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Chi fa da sé fa per tre? Niente affatto.ha deciso di abbandonare progressivamente la sua produzione di, in favore – ovviamente – dei prodotti video caricati sulla piattaforma da utenti e da creators. La conferma sembra essere arrivata dalle parole di Robert Kyncl (Chief Business Officer di) che ha affermato che, a poco a poco,ridurrà l’attività della sezione Originals, quella dedicata – appunto – a produzioni interne. LEGGI ANCHE > Tutte le volte che, su, viene contestata senza motivo una violazione del copyrightOriginals, la rinuncia aiprodotti in house Significa che tutti gli show che attualmente sono in produzione saranno portati a termine, onorando i contratti e le ...

YouTube: statistiche, addio Originals, novità per YouTube Premium/Music/TV Senza particolari clamori, YouTube ha cominciato a testare in alcuni paesi un conveniente abbonamento annuale per YouTube Music e Premium (quest'ultimo presto senza i contenuti Originals), con qualche ...

