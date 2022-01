Tegola Inter, infortunio in Coppa Italia: esce in lacrime dal campo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte notizie in casa Inter: durante i primi minuti di gioco della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli i nerazzurri hanno perso per infortunio un protagonista del reparto offensivo, che ha lasciato il campo immediatamente. infortunio Correa Inter Empoliinfortunio per l’Inter: ecco di chi si tratta Joaquin Correa si è infortunato al 5? della sfida di Coppa Italia tra Inter ed Empoli: l’attaccante argentino ha lasciato il terreno di gioco in lacrime. Perdita importante per Simone Inzaghi, soprattutto in vista della sfida del 13 febbraio al Maradona contro il Napoli. Per l’ex Lazio, intanto, si dovrebbe trattare di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte notizie in casa: durante i primi minuti di gioco della partita valida per gli ottavi dicontro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli i nerazzurri hanno perso perun protagonista del reparto offensivo, che ha lasciato ilimmediatamente.CorreaEmpoliper l’: ecco di chi si tratta Joaquin Correa si è infortunato al 5? della sfida ditraed Empoli: l’attaccante argentino ha lasciato il terreno di gioco in. Perdita importante per Simone Inzaghi, soprattutto in vista della sfida del 13 febbraio al Maradona contro il Napoli. Per l’ex Lazio, intanto, si dovrebbe trattare di ...

