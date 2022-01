Silvestri: 'Omicron non fa paura. Ma il pericolo a ottobre è una variante più feroce' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Il rischio più grosso è che scappi fuori una variante che mantenga l'aggressività infettiva di Omicron, ma riacquisti anche la capacità di danneggiare il polmone di Delta . Spero non succeda mai, ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Il rischio più grosso è che scappi fuori unache mantenga l'aggressività infettiva di, ma riacquisti anche la capacità di danneggiare il polmone di Delta . Spero non succeda mai, ...

Advertising

repubblica : L'immunologo Silvestri: “Omicron indebolita, non fa paura. Ma il pericolo a ottobre è una variante più feroce” [dal… - LeggendaInter : @a_meluzzi - gianluca_canu : RT @massimosandal: Ho fatto l'esame di seconda elementare in DAD nel 2022. La pandemia era come l'universo: in espansione La maestra mi chi… - CinziaPustorino : RT @massimosandal: Ho fatto l'esame di seconda elementare in DAD nel 2022. La pandemia era come l'universo: in espansione La maestra mi chi… - Simo07827689 : RT @massimosandal: Ho fatto l'esame di seconda elementare in DAD nel 2022. La pandemia era come l'universo: in espansione La maestra mi chi… -