Sangiovanni minacciato di morte: il racconto del cantante

Periodo d'oro per Sangiovanni, dopo l'enorme successo dei suoi singoli e dell'album, il cantante di Malibù adesso si prepara per il Festival di Sanremo. Proprio di questo momento speciale l'artista ha parlato in un'intervista a Vanity Fair. Non soltanto luci, la fama infatti porta anche le sue ombre e Sangiovanni ha rivelato di essere stato vittima di folli che l'hanno minacciato di morte. "È stato magico quello che mi è successo, però quando sei così esposto, oltre all'amore ti arriva anche l'odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le ..."

