Quirinale: Tajani, Berlusconi? 'Quando scioglierà riserva sarà lui a parlare' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Berlusconi non ha bisogno di portavoce, Quando scioglierà la riserva sarà lui a parlare...". Così il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a due passi da Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "non ha bisogno di portavoce,lalui a...". Così il coordinatore di Fi, Antonio, rispondendo alle domande dei cronisti a due passi da Palazzo Chigi.

