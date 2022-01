Quarta dose, una ricerca smonta i vaccini: “Non vanno bene per Omicron” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte notizie da Israele. O meglio la conferma di quanto rivelato dall’immunologo Antonio Cassone a Quarta Repubblica: la Quarta dose di vaccino, il secondo booster, non è molto utile nel proteggere dal contagio da coronavirus. Gli anticorpi neutralizzanti aumentano dopo l’iniezione, secondo i primi dati fino a cinque volte, ma questo non bastano a proteggere l’organismo dall’attacco della variante Omicron. Lo studio in Israele Un mese fa lo Sheba Medical Center israeliano aveva avviato uno studio per testare l’efficacia del secondo booster su sanitari, over 60 e pazienti fragili. “Il vaccino, che era molto efficace contro i ceppi precedenti – ha detto la prof. Gili Regev-Yochay – è meno efficace contro Omicron”. Il problema è semplice: il numero di anticorpi sale, però le persone si infettano lo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte notizie da Israele. O meglio la conferma di quanto rivelato dall’immunologo Antonio Cassone aRepubblica: ladi vaccino, il secondo booster, non è molto utile nel proteggere dal contagio da coronavirus. Gli anticorpi neutralizzanti aumentano dopo l’iniezione, secondo i primi dati fino a cinque volte, ma questo non bastano a proteggere l’organismo dall’attacco della variante. Lo studio in Israele Un mese fa lo Sheba Medical Center israeliano aveva avviato uno studio per testare l’efficacia del secondo booster su sanitari, over 60 e pazienti fragili. “Il vaccino, che era molto efficace contro i ceppi precedenti – ha detto la prof. Gili Regev-Yochay – è meno efficace contro”. Il problema è semplice: il numero di anticorpi sale, però le persone si infettano lo ...

