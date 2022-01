Palagonia, assessore comunale arrestato per concorso in omicidio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . I fatti risalirebbero al mese di agosto 2017 I militari dell’Arma dei Carabinieri, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, hanno tratto in arresto Antonino Ardizzone, assessore al comune di Palagonia con delega alle Attività ricreative, Sport, Turismo e Spettacolo. L’accusa è di concorso in omicidio. Le indagini si riferiscono alla morte di Francesco Calcagno, assassinato il 23 agosto del 2017. Secondo la Dda, come riporta TgCom24, il delitto “sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso legato alla ‘Stidda’ e avrebbe collegamenti con l’uccisione, il 5 agosto del 2016, del consigliere comunale Marco Leonardo“. Leggi anche: CAMBIO COLORE PER LE REGIONI. COSTA: “RESTI SOLO LA ZONA ROSSA” Inoltre, per l’accusa Ardizzone “avrebbe fatto da tramite tra il mandante ed alcuni esponenti di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . I fatti risalirebbero al mese di agosto 2017 I militari dell’Arma dei Carabinieri, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, hanno tratto in arresto Antonino Ardizzone,al comune dicon delega alle Attività ricreative, Sport, Turismo e Spettacolo. L’accusa è diin. Le indagini si riferiscono alla morte di Francesco Calcagno, assassinato il 23 agosto del 2017. Secondo la Dda, come riporta TgCom24, il delitto “sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso legato alla ‘Stidda’ e avrebbe collegamenti con l’uccisione, il 5 agosto del 2016, del consigliereMarco Leonardo“. Leggi anche: CAMBIO COLORE PER LE REGIONI. COSTA: “RESTI SOLO LA ZONA ROSSA” Inoltre, per l’accusa Ardizzone “avrebbe fatto da tramite tra il mandante ed alcuni esponenti di ...

