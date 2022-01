Oms: Omicron rallenta, contagi +20% in una settimana (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nell'ultima settimana il numero di casi di coronavirus a livello globale è aumentato del 20%, a oltre 18 milioni, e questo segna un rallentamento nell'aumento della diffusione causato dalla variante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nell'ultimail numero di casi di coronavirus a livello globale è aumentato del 20%, a oltre 18 milioni, e questo segna unmento nell'aumento della diffusione causato dalla variante ...

