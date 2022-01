Modica | morto l’ex deputato Antonio Borrometi

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)parlamentarela scorsa notte nell’ospedale di Meldola, in Emilia Romagna, dov’era ricoverato da qualche settimana per una grave malattia. Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 27 maggio. Originario di(Ragusa), avvocato, aveva militato nella Democrazia Cristiana e nel 1991 era stato eletto per la Dc all’Assemblea regionale siciliana nel collegio di Ragusa son 16.305 preferenze. il Mattino di Sicilia.