Milan, via i brutti pensieri: ora serve essere più forti di tutto e tutti / News (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'errore dell'arbitro Marco Serra brucia ancora, ma il Milan ha l'obbligo di guardare avanti. C'è ancora tanta strada da fare in Serie A Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'errore dell'arbitro Marco Serra brucia ancora, ma ilha l'obbligo di guardare avanti. C'è ancora tanta strada da fare in Serie A

Advertising

MilanistiCltr : RT @theMilanZone_: Il #Milan sarebbe interessato a #Nandez, calciatore in uscita dal #Cagliari. Il calciatore piace e ci sarebbero stati gi… - ILPep90 : RT @theMilanZone_: Il #Milan sarebbe interessato a #Nandez, calciatore in uscita dal #Cagliari. Il calciatore piace e ci sarebbero stati gi… - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: Il #Milan sarebbe interessato a #Nandez, calciatore in uscita dal #Cagliari. Il calciatore piace e ci sarebbero stati gi… - milan_corner : RT @_Ema_V_: @milan_corner Come ormai vedo la realtà per via del mix letale tra infortunati del Milan e caduti del Milan Twitter https://t.… - _Ema_V_ : @milan_corner Come ormai vedo la realtà per via del mix letale tra infortunati del Milan e caduti del Milan Twitter -