Messi lascia il Psg? “La moglie è insoddisfatta, Parigi è un inferno” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Leo Messi ha confermato tutte le sue qualità, è ancora uno dei migliori calciatori in circolazione. L’ultima estate è stata caldissima con il mancato accordo con il Barcellona per il rinnovo, l’inserimento del Psg è stato decisivo. L’impatto è stato di alti e bassi, dal punto di vista tecnico Messi si è messo in mostra ed è stato uno dei migliori, da quello realizzativo il bottino non è stato all’altezza. Iniziano a circolare novità sul futuro di Messi. Secondo voci provenienti dalla Francia la moglie Antonella Roccuzzo starebbe vivendo un vero e proprio incubo a Parigi, sarebbe insoddisfatta per il brutto tempo e le difficoltà della lingua. Antonella vorrebbe tornare a Barcellona e starebbe facendo pressione al calciatore per cambiare aria. Messi ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Leoha confermato tutte le sue qualità, è ancora uno dei migliori calciatori in circolazione. L’ultima estate è stata caldissima con il mancato accordo con il Barcellona per il rinnovo, l’inserimento delè stato decisivo. L’impatto è stato di alti e bassi, dal punto di vista tecnicosi è messo in mostra ed è stato uno dei migliori, da quello realizzativo il bottino non è stato all’altezza. Iniziano a circolare novità sul futuro di. Secondo voci provenienti dalla Francia laAntonella Roccuzzo starebbe vivendo un vero e proprio incubo a, sarebbeper il brutto tempo e le difficoltà della lingua. Antonella vorrebbe tornare a Barcellona e starebbe facendo pressione al calciatore per cambiare aria....

