“Ma vaff***, quel fro***”. Nathaly Caldonazzo choc, al GF Vip quelle parole sul vip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Momenti di tensione nella casa del GF Vip 6. Nathaly Caldonazzo è entrata da poco ma è già diventata una delle protagonsite di questa edizione e ha subito intrecciato un bel rapporto con Delia Duran, moglie di Alex Beli, anche lui ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Parlando con Soleil Sorge e Valeria Marini, lo ha definito un narcistista patologico malato di mente: “Narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge, capito? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo un narcisista patologico senza alcun dubbio”. parole che hanno innervosito l’attore, pronto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Momenti di tensione nella casa del GF Vip 6.è entrata da poco ma è già diventata una delle protagonsite di questa edizione e ha subito intrecciato un bel rapporto con Delia Duran, moglie di Alex Beli, anche lui ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Parlando con Soleil Sorge e Valeria Marini, lo ha definito un narcistista patologico malato di mente: “Narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna. Urla poi, che caz*o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge, capito? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo un narcisista patologico senza alcun dubbio”.che hanno innervosito l’attore, pronto ...

