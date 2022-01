La neomamma ha scelto un nome davvero speciale per la sua piccolina

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alessia Macari e il marito Oliver Kragl (Foto Instagram @alessiamacari) Fiocco rosa per Alessia Macari. La showgirl ha dato alla luce la sua prima bambina. E, come fanno quasi tutte le mamme star, ha condiviso la sua gioia sui social postando uno scatto tenerissimo e svelando, finalmente, ildella piccola che, fino a questo momento, ha voluto tenere solo per sé. Baby vip, tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda le foto Alessia Macari presenta Nevaeh sui social «Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg» ha scritto la vincitrice del ...