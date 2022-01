Inter-Empoli, Inzaghi: “Ci è mancato qualche gol nel primo tempo. Sensi? Felice per il suo gol” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Empoli, match degli ottavi di finale Coppa Italia L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 3 a 2, dopo i tempi supplementari, contro l’Empoli, e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sport Mediaset. Forse le difficoltà arrivano dalle prestazioni precedenti a questa partita.”Io penso che abbiamo visto tutti queste partite di Coppa Italia, tutte tirate. Lo sapevamo di affrontare una squadra con qualità: nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più ma il loro portiere ha fatto parate straordinarie. Nella ripresa abbiamo perso le distanze e la lucidità, siamo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Simonenel post partita di, match degli ottavi di finale Coppa Italia L’allenatore dell’Simone, al termine del match perso per 3 a 2, dopo i tempi supplementari, contro l’, e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sport Mediaset. Forse le difficoltà arrivano dalle prestazioni precedenti a questa partita.”Io penso che abbiamo visto tutti queste partite di Coppa Italia, tutte tirate. Lo sapevamo di affrontare una squadra con qualità: neldovevamo faregol in più ma il loro portiere ha fatto parate straordinarie. Nella ripresa abbiamo perso le distanze e la lucidità, siamo ...

