“Infarto improvviso”. Lutto nel calcio, l’ex calciatore morto a 46 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) l’ex calciatore Jamie Vincent è morto all’età di 46 anni. Il mitico difensore del Crystal Palace e del Portsmouth ha collezionato più di 500 presenze con 11 club nei suoi 19 anni di carriera da giocatore. Vincent ha iniziato la sua strepitosa carriera con il Palace prima di trasferirsi all’AFC Bournemouth e collezionare oltre 100 partite per i Cherry. Dopo gli incantesimi con Huddersfield Town, Portsmouth, Walsall, Derby County, Millwall e Yeovil Town, il terzino sinistro ha aiutato Swindon Town a vincere la promozione in League One nel 2007. Vincent ha trascorso tre anni con i Robins, che martedì hanno twittato: “I nostri pensieri vanno a tutta la famiglia e agli amici di Jamie in questo momento incredibilmente triste”. Mentre era a Bournemouth, il 46enne era anche compagno di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Jamie Vincent èall’età di 46. Il mitico difensore del Crystal Palace e del Portsmouth ha collezionato più di 500 presenze con 11 club nei suoi 19di carriera da giocatore. Vincent ha iniziato la sua strepitosa carriera con il Palace prima di trasferirsi all’AFC Bournemouth e collezionare oltre 100 partite per i Cherry. Dopo gli incantesimi con Huddersfield Town, Portsmouth, Walsall, Derby County, Millwall e Yeovil Town, il terzino sinistro ha aiutato Swindon Town a vincere la promozione in League One nel 2007. Vincent ha trascorso trecon i Robins, che martedì hanno twittato: “I nostri pensieri vanno a tutta la famiglia e agli amici di Jamie in questo momento incredibilmente triste”. Mentre era a Bournemouth, il 46enne era anche compagno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Infarto improvviso Emanuele Maranci muore in banca sotto gli occhi del fratello ad Ancona Emanuele Maranci sarebbe venuto a mancare a seguito di un infarto che lo ha colto all'improvviso, senza lasciargli scampo. La notizia della sua morte si è diffusa nel giro di breve creando amarezza ...

Salerno, si apparta con una squillo: anziano muore durante il rapporto Tutto sembrava procedere secondo i piani, quando l'improvviso malore dell'uomo ha fatto si che un ... A stronacarlo è stato un infarto . Vista la delicatezza della vicenda le generalità della vittima ...

Infarto improvviso, Mattia sta meglio: «Devo la vita a tre persone: soccorsi rapidi» ilgazzettino.it Malore improvviso in villa: muore a 60 anni l'ex assessore De Giacometti FELTRE - È morto nella sua villa a Cart di Feltre Marco De Giacometti, 60 anni, apprezzato ingegnere che ha portato nel Feltrino e in tutta Italia le sue doti professionali per il recupero ...

Annalisa Vassallo morta per un malore improvviso: aveva 40 anni Annalisa Vassallo è morta a soli 40 anni a causa di un malore improvviso durante la notte. La donna, madre di due figli, era impiegata in un'azienda.

