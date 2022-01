“Ha offeso Fedez e Ferragni” | presidente Codacons rinviato a giudizio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Procura di Roma haildel, Carlo Rienzi, per aver “la reputazione” die della moglie Chiara, dipingendo i due come “ignoranti, delinquenti, approfittatori” e sostenendo, tra le altre cose, che i Ferragnez ‘sfruttino’ le foto dei loro bambini con le magliette delle griffes che reclamizzano, e che per fare beneficenza il rapper abbia in realtà fatto pubblicità alla Lamborghini. La replica delnon tarda ad arrivare: “Siamo molto preoccupati che davanti al turpiloquio imperante sui social e sui media in generale, la Procura ritenga utile rinviare aildell’associazione per affermazioni che sono perfettamente in linea con il ...