GF VIP: Manuel non adatto a Romeo perché in sedia rotelle. Chi l’ha detto? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I festeggiamenti per il compleanno di Katia Ricciarelli non sono andati bene come sembra. Infatti ieri sera Lulù Selassié non ha vissuto bene le scelte fatte dai compagni di avventura per lo spettacolino messo in piedi. Ma sopratutto, la princess si è risentita per una frase indirizzata a Manuel Bortuzzo che ha sentito lei con grande sofferenza. Cos’è successo a Manuel e Lulù? Nella casa del Grande Fratello Vip 6 hanno messo in scena “Romeo e Giulietta”, ma Lulù si è rifiutata di partecipare allo spettacolo. Il motivo? Le parti assegnate. Quando Davide e Giucas Casella hanno provato a coinvolgerla ha risposto: “Non lo voglio fare. Devo fare la cosa che Manuel è mio padre? Siamo noi l’unica coppia vera e innamorata qui dentro. Non mi va. Poi devo mettermi questo abito pieno di polvere? Non mi va mi sento male”. A Lulù ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I festeggiamenti per il compleanno di Katia Ricciarelli non sono andati bene come sembra. Infatti ieri sera Lulù Selassié non ha vissuto bene le scelte fatte dai compagni di avventura per lo spettacolino messo in piedi. Ma sopratutto, la princess si è risentita per una frase indirizzata aBortuzzo che ha sentito lei con grande sofferenza. Cos’è successo ae Lulù? Nella casa del Grande Fratello Vip 6 hanno messo in scena “e Giulietta”, ma Lulù si è rifiutata di partecipare allo spettacolo. Il motivo? Le parti assegnate. Quando Davide e Giucas Casella hanno provato a coinvolgerla ha risposto: “Non lo voglio fare. Devo fare la cosa cheè mio padre? Siamo noi l’unica coppia vera e innamorata qui dentro. Non mi va. Poi devo mettermi questo abito pieno di polvere? Non mi va mi sento male”. A Lulù ...

