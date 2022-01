Coppa Italia | Inter-Empoli in streaming | dove vedere la gara in diretta

Advertising

juventusfc : Nove precedenti in Coppa Italia tra Juve e Samp. Su @JuventusTV un tuffo nel passato ?? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - OfficialSSLazio : ?? ???????????????????? ?? ?? Ciro Immobile decide nel secondo tempo supplementare: siamo ai quarti di finale di Coppa Italia!… - fcin1908it : Marotta: “Frattesi e Scamacca? Puntiamo made in Italy. Tanti si offrono all’Inter. Dybala…” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Coppa Italia, il Sassuolo raggiunge i quarti per la prima volta -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Commenta per primo Walter Mazzarri , tecnico del Cagliari , commenta a Mediaset la sconfitta con il Sassuolo in: 'Dato il massimo senza 14 giocatori? Sono contentissimo, c'erano ragazzi che non giocavano da tanto e alcuni esordienti, contro una squadra di qualità come il Sassuolo. Peccato per il ...Commenta per primo A pochi minuti dall'ottavo di finale dicontro l'Empoli, il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha presentato così la gara: 'Ci teniamo ad arrivare in fondo - ha raccontato a Sport Mediaset - questo è il primo ...Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): 97 Radu; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro, 19 Correa. A disposizione ...Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Empoli, che scenderanno in campo alle 21,00 a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ampio turnover per i nerazzurri, con Simone Inzaghi che tiene a..