Come prevenire il soffocamento dei bambini e come comportarsi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il soffocamento da corpo estraneo può avvenire a qualsiasi età, ma è più frequente nei bambini soprattutto sotto i 4 anni. I centri per il controllo delle malattie di Atlanta negli USA dicono che il soffocamento da corpo estraneo, in genere si tratta di cibo ma possono essere anche giocattoli o cose simili, è tra le prime dieci cause di decesso per incidente nel corso della vita. Ed è particolarmente pericoloso nel primo anno di vita. come prevenire il soffocamento Quasi il 70% delle ostruzioni è di natura alimentare, perciò bisogna prestare molta attenzione alla prevenzione. Bisogna focalizzarsi sulle modalità del pasto, prima ancora della preparazione, cercando di evitare gli alimenti che possono essere a rischio, facendo in modo che il bambino mangi seduto e senza ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilda corpo estraneo può avvenire a qualsiasi età, ma è più frequente neisoprattutto sotto i 4 anni. I centri per il controllo delle malattie di Atlanta negli USA dicono che ilda corpo estraneo, in genere si tratta di cibo ma possono essere anche giocattoli o cose simili, è tra le prime dieci cause di decesso per incidente nel corso della vita. Ed è particolarmente pericoloso nel primo anno di vita.ilQuasi il 70% delle ostruzioni è di natura alimentare, perciò bisogna prestare molta attenzione alla prevenzione. Bisogna focalizzarsi sulle modalità del pasto, prima ancora della preparazione, cercando di evitare gli alimenti che possono essere a rischio, facendo in modo che il bambino mangi seduto e senza ...

