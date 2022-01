Ayakashi Triangle non viene pubblicato online: la censura (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli ultimi due capitoli di Ayakashi Triangle, il nuovo manga di Kentaro Yabuki (To Love-Ru), non sono stati rilasciati su Viz e MangaPlus, senza una spiegazione ufficiale. Nel mirino, l’eccessivo erotismo dell’opera “Il capitolo 74 non verrà pubblicato su MangaPlus“. Questa è l’estensione della nota ufficiale di Shueisha nella parte della rivista Shonen Jump dedicata ad Ayakashi Triangle, settimana scorsa. E, nonostante le garanzie del ritorno, anche questa settimana, il capitolo 75 del manga di Kentaro Yabuki non è stato rilasciato in simulcast. Nè Shueisha nè Viz, responsabile della traduzione e distribuzione dei manga di Jump in USA, hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni. Inoltre, sul sito di Viz è sparita la pagina della serie, e non sono più acquistabili le edizioni digitali dei volumi. La ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli ultimi due capitoli di, il nuovo manga di Kentaro Yabuki (To Love-Ru), non sono stati rilasciati su Viz e MangaPlus, senza una spiegazione ufficiale. Nel mirino, l’eccessivo erotismo dell’opera “Il capitolo 74 non verràsu MangaPlus“. Questa è l’estensione della nota ufficiale di Shueisha nella parte della rivista Shonen Jump dedicata ad, settimana scorsa. E, nonostante le garanzie del ritorno, anche questa settimana, il capitolo 75 del manga di Kentaro Yabuki non è stato rilasciato in simulcast. Nè Shueisha nè Viz, responsabile della traduzione e distribuzione dei manga di Jump in USA, hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni. Inoltre, sul sito di Viz è sparita la pagina della serie, e non sono più acquistabili le edizioni digitali dei volumi. La ...

Due giorni fa vi avevamo riportato la notizia che vi era la possibilità che il manga, scritto e disegnato da Kentaro Yabuki ( To Love - Ru ) sarebbe stato adattato in un anime. Bene, ora la notizia è stata ufficializzata dalle pagine del numero 3 - 4/2022 di Weekly ...