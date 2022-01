Australian Open 2022, risultati tabellone donne 19 gennaio: avanti tutte le principali favorite (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si è conclusa la terza giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, degli Australian Open 2022 di tennis: in campo, per il secondo turno, la parte alta del main draw, che vedeva impegnate tre azzurre. Avanza Camila Giorgi, eliminate Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. L’Australiana Ashleigh Barty batte Lucia Bronzetti per 6-1 6-1 ed ora se la vedrà con Camila Giorgi, che supera la ceca Tereza Martincova per 6-2 7-6. All’orizzonte sfida con la statunitense Amanda Anisimova, che elimina l’elvetica Belinda Bencic per 6-2 7-5, o con la nipponica Naomi Osaka, che liquida la statunitense Madison Brengle per 6-0 6-4. L’iberica Nuria Parrizas Diaz approfitta del forfait della belga Maryna Zanevska ed ora attende la statunitense Jessica Pegula, che vince il derby con la connazionale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si è conclusa la terza giornata, per quanto concerne ildi singolare femminile, deglidi tennis: in campo, per il secondo turno, la parte alta del main draw, che vedeva impegnate tre azzurre. Avanza Camila Giorgi, eliminate Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. L’a Ashleigh Barty batte Lucia Bronzetti per 6-1 6-1 ed ora se la vedrà con Camila Giorgi, che supera la ceca Tereza Martincova per 6-2 7-6. All’orizzonte sfida con la statunitense Amanda Anisimova, che elimina l’elvetica Belinda Bencic per 6-2 7-5, o con la nipponica Naomi Osaka, che liquida la statunitense Madison Brengle per 6-0 6-4. L’iberica Nuria Parrizas Diaz approfitta del forfait della belga Maryna Zanevska ed ora attende la statunitense Jessica Pegula, che vince il derby con la connazionale ...

