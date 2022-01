Australian Open 2022, c’è Miomir Kecmanovic per Lorenzo Sonego: precedenti favorevoli all’azzurro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lorenzo Sonego si è preso la rivincita su Oscar Otte nel secondo turno degli Australian Open. Il tennista torinese ha superato il tennista tedesco in quattro set, cancellando così il ko risalente al primo turno degli ultimi US Open e raggiungendo per la prima volta in carriera i sedicesimi di finale nell’Happy Slam. Per l’azzurro, venticinquesima testa di serie del tabellone principale, è già ora di focalizzarsi sulla prossima partita, che lo vedrà impegnato contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il ventiduenne di Belgrado, numero 77 del mondo, è riuscito infatti ad imporsi sullo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 7-6 7-5 7-6. Un avversario che l’azzurro conosce molto bene, avendolo affrontato già cinque volte in carriera con un bilancio a lui molto favorevole, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)si è preso la rivincita su Oscar Otte nel secondo turno degli. Il tennista torinese ha superato il tennista tedesco in quattro set, cancellando così il ko risalente al primo turno degli ultimi USe raggiungendo per la prima volta in carriera i sedicesimi di finale nell’Happy Slam. Per l’azzurro, venticinquesima testa di serie del tabellone principale, è già ora di focalizzarsi sulla prossima partita, che lo vedrà impegnato contro il serbo. Il ventiduenne di Belgrado, numero 77 del mondo, è riuscito infatti ad imporsi sullo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 7-6 7-5 7-6. Un avversario che l’azzurro conosce molto bene, avendolo affrontato già cinque volte in carriera con un bilancio a lui molto favorevole, ...

