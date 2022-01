Arriva un’offerta irrinunciabile per Zapata | possibile addio a gennaio!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) A meno di due settimane dal termine del mercato, l’Atalanta potrebbe salutare il proprio bomber. Il rilancio del Newcastle per Duvanpotrebbe seriamente far barcollare il club di Bergamo. La prima offerta dei Magpies è stata rispedita al mittente, in quanto ritenuta troppo bassa (circa 30 milioni)., Newcastle, offertaLa contromossa del team inglese, prevista in serata, si avvicinerebbe ai 45 milioni richiesti della Dea. La formula, stando al quanto riportato da Nicolò Schira, potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, mentre al colombiano andrebbero 5 milioni di euro annui fino al 2025. POTREBBE INTERESSARTI: La Juve fa sul serio per il centrocampista: avviati i contatti!