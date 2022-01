Apple presenterà un iPhone economico in due versioni: ecco specifiche e date di lancio secondo un noto insider (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Apple è da tempo impegnata a conquistare tutte le fasce del mercato, dalle più alte con i suoi Pro, a quelle più basse con la line-up SE. Questa volta la mela raddoppierà la dose, con due modelli di iPhone “economico” disponibile nel corso del 2022. iPhone SE 2: nel 2022 arriva la variante con 5G – 19012022 www.computermagazine.itPare proprio che la mela non voglia gettare la spugna degli iPhone considerati “economici”. Fin dall’arrivo del primo SE nel 2016, quando Cupertino rispolverò un design vecchio – ma con hardware di ultima generazione sotto la scocca -, la mela sembra intenzionata a conquistare la fascia bassa del mercato. Questa volta, secondo le voci di corridoio comparse in rete nelle ultime ore, Apple è pronta con non uno, ma ben due modelli di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)è da tempo impegnata a conquistare tutte le fasce del mercato, dalle più alte con i suoi Pro, a quelle più basse con la line-up SE. Questa volta la mela raddoppierà la dose, con due modelli di” disponibile nel corso del 2022.SE 2: nel 2022 arriva la variante con 5G – 19012022 www.computermagazine.itPare proprio che la mela non voglia gettare la spugna degliconsiderati “economici”. Fin dall’arrivo del primo SE nel 2016, quando Cupertino rispolverò un design vecchio – ma con hardware di ultima generazione sotto la scocca -, la mela sembra intenzionata a conquistare la fascia bassa del mercato. Questa volta,le voci di corridoio comparse in rete nelle ultime ore,è pronta con non uno, ma ben due modelli di ...

TuttoTechNet : Apple presenterà due nuovi MacBook con M2 quest’anno #apple - ultramagnus_tcv : RT @ApuliaRetro: #12gennaio 1984 Sir Clive Sinclair presenta il computer #SinclairQL in un tipico evento di lancio in stile Sinclair press… - ApuliaRetro : #12gennaio 1984 Sir Clive Sinclair presenta il computer #SinclairQL in un tipico evento di lancio in stile Sinclai… - lillydessi : iPhone SE 3 arriverà a marzo ed Apple lo presenterà in un evento specifico online - Hardware Upgrade -