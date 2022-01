Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 19 gennaio 2022 | Trono Classico e Over

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), 19è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 19, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIeri la puntata si è conclusa con l’uscita dallo studio di Armando Incarnato dopo un acceso litigio con Marika. Quest’ultima ha chiamato Armando “mezzo uomo”, facendo infuriare il cavaliere che ha poi lasciato lo studio per ritrovare la calma. ...

... Marika parla di come ha trascorso l'uscita con Diego, mentre Gemma ci riprova con Stefano?e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Secondo leche ...e Donne 19 gennaio, Marika e Diego sempre più intimi, Armando Incarnato si infuria e lascia lo studio Come detto, oggi l'attenzione sarà focalizzata unicamente sul trono over. ...Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Marika parla di come ha trascorso l'uscita con Diego, mentre Gemma ci riprova con Stefano?Scopriamo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 19 gennaio, ci saranno tante novità e colpi di scena ...