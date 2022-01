Alex Belli lasciato in diretta: “Delia ha perso la testa” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . Non ha retto Delia Duran e, in lacrime, a pochi giorni dall’ingresso nella Casa del GF Vip, ha annunciato di voler mettere la parola fine alla sua storia con Alex Belli. Quanto potesse rivelarsi complicata la convivenza forzata con Soleil Sorge, inquilina molto vicina al marito già concorrente prima di lei, si sapeva ben prima dell’entrata nel reality, ma adesso un episodio ha reso insopportabile il prosieguo sentimentale. Poche ore fa un aereo riportante una scritta “Solex its real always connected”, ovvero “I Solex sono sempre connessi” (dove “Solex” è il nome affettuoso della coppia formata da Soleil e Alex Belli coniato dai fan) è volato sopra la Casa di Cinecittà. “Me l’ha mandato Alex”, ha detto allora Soleil Sorge insinuando che Belli sia ancora innamorato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . Non ha rettoDuran e, in lacrime, a pochi giorni dall’ingresso nella Casa del GF Vip, ha annunciato di voler mettere la parola fine alla sua storia con. Quanto potesse rivelarsi complicata la convivenza forzata con Soleil Sorge, inquilina molto vicina al marito già concorrente prima di lei, si sapeva ben prima dell’entrata nel reality, ma adesso un episodio ha reso insopportabile il prosieguo sentimentale. Poche ore fa un aereo riportante una scritta “Solex its real always connected”, ovvero “I Solex sono sempre connessi” (dove “Solex” è il nome affettuoso della coppia formata da Soleil econiato dai fan) è volato sopra la Casa di Cinecittà. “Me l’ha mandato”, ha detto allora Soleil Sorge insinuando chesia ancora innamorato ...

