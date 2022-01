Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli sui social: “Sei davvero piccola” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Adriana Volpe inveisce nuovamente contro Sonia Bruganelli sui social e questa non per via di quello che è successo lunedì sera al Grande Fratello Vip 2021 ma per quello che Lady Bonolis ha dichiarato nella sua intervista al settimanale Chi. Proprio dalle colonne del settimanale di Alfonso Signorini, la bella opinionista ha preso la palla al balzo per stuzzicare la collega svelando quello che sembra essere un retroscena di quanto accade dietro le quinte del reality di Canale5. In particolare, Sonia Bruganelli ha svelato: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)inveisce nuovamente controsuie questa non per via di quello che è successo lunedì sera al Grande Fratello Vip 2021 ma per quello che Lady Bonolis ha dichiarato nella sua intervista al settimanale Chi. Proprio dalle colonne del settimanale di Alfonso Signorini, la bella opinionista ha preso la palla al balzo per stuzzicare la collega svelando quello che sembra essere un retroscena di quanto accade dietro le quinte del reality di Canale5. In particolare,ha svelato: “Vorrei rassicurare lache quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale ...

_Melaninpoppin_ : RT @1doromedia: Adriana Volpe miglior opinionista del #GFVIP e questo nonostante gli autori le imporranno di non dire il 90% delle cose che… - ylepass899 : RT @1doromedia: Adriana Volpe miglior opinionista del #GFVIP e questo nonostante gli autori le imporranno di non dire il 90% delle cose che… - VABBBAA : RT @1doromedia: Adriana Volpe miglior opinionista del #GFVIP e questo nonostante gli autori le imporranno di non dire il 90% delle cose che… - Gio55981465 : RT @gf_vip_news: L'imbarazzo di Adriana Volpe nel sentire le parole di Sonia #GFVIP - nocchi_rita : RT @1doromedia: Adriana Volpe miglior opinionista del #GFVIP e questo nonostante gli autori le imporranno di non dire il 90% delle cose che… -