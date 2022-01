Addio Michelotti | l' arbitro diviso tra calcio e Verdi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Diresse 145 gare in A dal 1968 al 1981: onesto, trasparente e autorevole. L'altra sua grande passione era l'opera

Diresse 145 gare in A dal 1968 al 1981: onesto, trasparente e autorevole. L'altra sua grande passione era l'opera: all'età di 91 anni è scomparso nella sua Parma l'ex arbitro di calcio. Di fatto uno tra i fischietti più famosi del calcio italiano. Albertoè stato infatti tra i ...Diresse 145 gare in A dal 1968 al 1981: onesto, trasparente e autorevole. L’altra sua grande passione era l’opera ...Parmigiano autentico, spirito battagliero, grande generosità e vigore fisico, una vita ricca di aneddoti. Nato nel quartiere popolare Oltretorrente in una famiglia antifascista, è diventato una figura ...