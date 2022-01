UFFICIALE – Gaetano cambia agente | l’annuncio!

(Di martedì 18 gennaio 2022) Nelle scorse ore si è resoil cambio procuratore di Gianluca, trequartista di proprietà del Napoli in prestito alla Cremonese. Il classe 2000 è passato alla scuderia di Federico Pastorello,tra gli altri di Alex Meret e di tanti campioni nel mondo del calcio. Ad annunciare la notizia è lo stessoche sul proprio profiloInstagram scrive: “Sei sempre stato nella nostra famiglia… ma ora è! Benvenuto nella P&P Sport Management” Il giovane nativo di Cimitile terminerà la sua stagione in Serie B, dopo di che farà ritorno alla base per capire se ci sarà anche per lui spazio nelle considerazione del tecnico Luciano Spalletti. Francesco Fildi

...per Gianluca che firma con la scuderia dell'agente Federico Pastorello . Questo il messaggio sui social del noto procuratore: "Sei sempre stato nella nostra famiglia? ma ora è. ...